ألمانيا تعلن ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ 12 شخصًا

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، مساء الإثنين، وصول أعداد مصابي فيروس كورونا المتحور الجديد إلى 12 شخصا.وذكرت السلطات أنه تم اكتشاف أحدث حالة إصابة بالفيروس لدى موظف يعمل في شركة "فيباستو" لقطع غيار السيارات في بلدة شتوكدورف التابعة لدائرة شتارنبيرج في مدينة ميونخ.وتأكد حتى الآن إصابة 10 أشخاص بالفيروس المتحور في ولاية بافاريا الواقعة جنوبي ألمانيا.وكان قد تم اكتشاف إصابة ثمانية موظفيين بشركة "فيباستو"، فضلا عن إصابة طفلين لأحد العاملين في نفس الشركة.وأفادت تقارير إعلامية باستقرار الحالة الصحية لهذا العامل وطفليه.ويعمل في شركة "فيباستو" نحو 400.13 موظف، كما تمتلك الشركة نحو 12 موقعًا في الصين، ويقع أكبر مصنع لها في مدينة ووهان، المدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة في ديسمبر.وكانت إحدى زميلات العاملين في الشركة قدمت إليهم في زيارة من الصين، لكنها لم تلحظ إصابتها بالمرض إلا خلال رحلة العودة.وقد تم اكتشاف إصابة شخصين آخرين كانا ضمن مجموعة الأشخاص الذين أعادتهم السلطات الألمانية على متن طائرة تابعة للجيش من مدينة ووهان الصينية المتضررة بشدة من ظهور السلالة الجديدة للفيروس.