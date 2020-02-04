رسالة شكر للطاقم والعاملين بمطار العلمين بعد نقل المصريين من ووهان (صور)

وجه الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، رسالة شكر لطاقم الطائرة المصرية التابعة لشركة سياف، بالإضافة لبرقية تقدير وشكر للعاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بمحطة برج العرب.جاء الشكر تقديرًا لجهودهم بعد نقل المصريين المقيمين من مدينة ووهان الصينية إلى مطار العلمين، أمس الاثنين، وفقًا لتوجيهات وتعليمات القيادة السياسية لنقل من يرغب من المصريين المقيمين هناك بالعودة إلى البلاد، عقب انتشار فيروس كورونا القاتل.وجاء في رسالة وزير الطيران إلى طاقم الطائرة المصرية، أنهم قدموا عمل بطولي داخل قطاع الطيران المدني ما يعكس مدى انتمائهم واخلاصهم لمصر، معتبرًا أن هذا العطاء والتفاني ليس بالجديد على أبناء قطاع الطيران المدني المخلصين.وخصصت وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبه، طائرة من طراز ايرباص 300 200 تابعة لشركة سياف للطيران وهي إحدى شركات الطيران الحديثة المنضمة للوزارة، لنقل المصريين المقيمين بمدينة ووهان الصينية، عقب انتشار فيروس كورونا القاتل، حيث تم تجهيزها طبيًا للوقاية من الاوبئة من خلال التنسيق مع وزارة الصحة والسكان.وشكل مسئولى شركة مصر للطيران للخدمات الارضية، مجموعات عمل تكونت من 4 منظمي تحميل للقيام بأعمال تفريغ حمولة الطائرة، والتي قدرت بما يقرب من حوالى 500 حقيبة لحوالى 302 راكبا، تم تفريغهم من الطائرة فور هبوطها مباشرة ثم قيامهم بتحميل الحقائب بالسيارات بعد عمليات التعقيم والتطهير التي قام بها مسئولي الحجر الصحى ووزارة الصحة.كما شكلت الشركة مجموعة منظمى التجهيزات المكونة من 4 منظمة تجهيزات بأعمال نظافة الطائرة بعد نزول الركاب ومن خلال مجموعة فنى الاستقبال والترحيب المكونة من 4 فنيين للعمل على طبلية التحميل المسئولة عن تفريغ كونتنر الحقائب، بالإضافة إلى تخصيص سائقين للمهبط والتحميل.وكان مطار العلمين الدولي بمحافظة مرسى مطروح قد استقبل أمس الاثنين، الطائرة المصرية الخاصة التي وفرتها وزارة الطيران المدنى لنقل المصريين الدارسين بمدينة ووهان الصينية، عقب انتشار فيروس كورونا القاتل، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.