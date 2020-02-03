«الحركة الوطنية»: اتفاقية «الصندوق السيادي» و«الخدمة الوطنية» نقلة للاقتصاد المصري

أصدرت اللجنة الاقتصادية بحزب "الحركة الوطنية" بيانًا أشادت فيه بإعلان الحكومة أولى خطوات تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس اللجنة الاقتصادية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاتفاقية التي وقعتها الحكومة بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية رد على كل من شكك في تنفيذ ما كلف به الرئيس السيسي.وأكد الدكتور مصطفى أبوزيد أن توقيع الاتفاقية يكشف عن رؤية علمية وخطوات جدية تعتمد على أسس ودراسة وخطوات جدية؛ لتنفيذ تكليف الرئيس.وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أنه وفقا للاتفاقية فإن صندوق مصر السيادي سوف يقوم بإعداد دراسات الجدوى والترويج لطرح الشركات التي سيحددها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حتى يتم طرحها للمستثمرين من القطاع الخاص المصري والأجنبي، وهذا يرسخ من فكرة الاقتصاد التشاركي ويؤكد أن الدولة جادة في دعوتها للقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية.