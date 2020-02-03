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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يهوى مع صعود الدولار

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:53 م
الذهب
الذهب
وكالات
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هبط الذهب حوالي 1%، لينزل عن أعلى مستوى في حوالي أربعة أسابيع مع صعود الدولار وتحسن شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر بعد أن تحركت الصين لتخفيف الضغوط على اقتصادها من تأثير انتشار فيروس كورونا.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1576.67 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.83 %.

وفي وقت سابق من الجلسة سجلت أسعار المعدن النفيس أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير.

وأغلقت العقود الأميركية للذهب منخفضة 0.3 %عند 1582.40 دولار للأوقية.

وارتفعت الأسهم الأوروبية والأميركية قليلا لكن الأسهم العالمية هبطت لأقل مستوى في سبعة أسابيع. وارتفع الدولار نحو 0.3 % مقابل منافسيه الرئيسيين بعدما تعافى من أقل مستوى من أسبوعين الذي لامسه الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1.9 % إلى 2321.30 دولار للأوقية، في حين هبطت الفضة 2.11 % إلى 17.65 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.14 % إلى 967.41 دولار للأوقية.

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