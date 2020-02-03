وزير الإعلام السوداني: لم يتم إخطار الحكومة بلقاء البرهان ونتنياهو

أعلن فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية السودانية، أنه لم يتم الإخطار أو التشاور مع مجلس الوزراء بشأن لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.وأضاف صالح، في بيان له نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أننا تلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي بأوغندا.وأوضح أنه لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة.كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان في أوغندا.