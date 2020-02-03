«رياضة النواب»: السيسي أعطى قبلة حياة للهيئات الشبابية

وجه المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تحية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده ودعمه المتواصل لتطلعات واحتياجات الشباب وحرصه الدائم على توفير مناخ ملائم يتيح لهم العمل والإبداع وتنمية المهارات.وقال رشاد، في بيان له، إن انحياز الرئيس لرؤية لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان وتصديقه على إعفاء الهيئات الشبابية من نسبة ٧٥% من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والمكالمات التليفونية، يعد انتصارًا لاستراتيجية الدولة نحو تمكين الشباب، وإعطاء هذه الهيئات والمراكز قبلة حياة جديدة لعمل الإبداع وتطوير أنشطتها.وتابع: "كل الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على جهودهم الدؤوبة وتعاونهم المثمر على مدار اجتماعاتهم المتواصلة لإنجاز هذا التشريع الهام في مسيرة دعم الدولة لتمكين الشباب".وأشار رشاد، إلى أن هذا القرار يعطي اللجنة مزيدًا من التحدي والإصرار لدعم تحركات القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب كونهم يمثلون ركيزة أساسية من أهم ركائز الأمن القومي للدولة المصرية.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تعديلات قانون الهيئات الشبابية، والتي شملت إعفاء الهيئات من نسبة ٧٥% من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والمكالمات التليفونية، وإعفائها من مقابل الانتفاع، ومن رسوم توفيق الأوضاع بالنسبة لمراكز الشباب التي لم توفق وضعها حتى الآن.