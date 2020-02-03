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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس ثلاثة أشخاص قتلوا شابًا في مشاجرة بالمحلة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:37 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى المحلة، متأثرًا بإصابته بإصابات خطيرة، إثر مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، وتم ضبط المتهمين الثلاثة وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة القضية.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم ثان المحلة، بوفاة شاب يدعى "عبده الشوحة"، متأثرًا بجراحه داخل المستشفى.

وتبين من تحريات الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة، بإشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة، والعقيد أحمد كوهيه وكيل الفرع، نشوب مشاجرة بين عدد من السيدات بسبب خلافات الجيرة، وتطورت المشاجرة إلى تدخل الرجال وتشاجرهم نتج عنها قيام أحد المتهمين الثلاثة بإصابة المجني عليه بجرح فى ساقه أدت إلى حدوث قطع فى أحد الأوردة الرئيسية الموصلة للقلب، وتوفى متأثرا بإصابته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة وإحالتهم للنيابة العامة والتي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة القضية

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