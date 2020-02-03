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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الإفتاء» تعلق على «كورونا»: يجوز للمحرم لبس الكمامة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:24 م
كورونا
كورونا
أميرة العناني
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أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز للمحرم لبس الكمامة الطبية، ولا فدية عليه، جاء ذلك خلال تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أوضحت أن تكلفة تجهيز مستشفى استقبال العائدين من الصين اليوم بلغت 65 مليون جنيه حتى هذه اللحظة وأن المستشفى استغرق تجهيزه 48 ساعة.

وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن شركات الأدوية ساهمت بالتجهيزات الطبية، ومهندسوها كانوا مسئولين عن تركيب كافة المعدات، وتم الاستعانة بالأطقم الطبية من كافة محافظات مصر، ويتم عقد اجتماع معهم لحثهم على الوقاية.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية تقدر العمل الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بعدم التراخي فى تقديم الخدمات الطبية للعائدين من الصين دون النظر في التكلفة.

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