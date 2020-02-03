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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشباب والرياضة تنظم برنامج «القيادة وتطوير الذات» بالإسكندرية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:21 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هبه عويضه
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، اليوم الاثنين برنامج القيادة وتطوير الذات مركز شباب الحرمين بشرق الإسكندرية، حيث يستمر البرنامج على مدار ثلاثة خلال الفترة من 2 فبراير، وحتى 4 فبراير 2020.

ويهدف البرنامج إلى تبلور نظرية جديدة في عالم الإدارة تلخص القيادة في مجموعة قليلة من الصفات المشتركة بين كل القادة المؤثرين والفاعلين، بغض النظر عن الموقف أو الظرف، وطبقًا لهذه النظرية يتم البحث عن العديد من الصفات التي نختار بها الشخص الصالح للقيادة، أو أن ندرب الشخص على هذه الصفات كي يصبح قائدًا.

وتناولت المحاضرة اليوم التحدث عن هذه الصفات هي: ( التحفيز، الدافع الذاتي، المصداقية، الثقة بالنفس، الذكاء، الرقابة الذاتية)

فيما أضافت أن صفات القيادة والتدريب عليها، تعطي الإنسان فرصة أكبر للنجاح في القيادة لكن اشتراطها هي فقط وضرورة توافرها جميعها كشرط لازم للقيادة أمر غير مقبول، فقد تتواجد في شخص ما ولا يصبح قائدًا، وقد لا تتوافر بعضها في الشخص ولكنه يصبح قائدًا.
الشباب والرياضة تنظم برنامج «القيادة وتطوير الذات» بالإسكندرية
الشباب والرياضة تنظم برنامج «القيادة وتطوير الذات» بالإسكندرية
الشباب والرياضة تنظم برنامج «القيادة وتطوير الذات» بالإسكندرية
الشباب والرياضة تنظم برنامج «القيادة وتطوير الذات» بالإسكندرية
الشباب والرياضة تنظم برنامج «القيادة وتطوير الذات» بالإسكندرية
الشباب والرياضة تنظم برنامج «القيادة وتطوير الذات» بالإسكندرية
الشباب والرياضة تنظم برنامج «القيادة وتطوير الذات» بالإسكندرية
الشباب والرياضة تنظم برنامج «القيادة وتطوير الذات» بالإسكندرية
الشباب والرياضة تنظم برنامج «القيادة وتطوير الذات» بالإسكندرية
الشباب والرياضة تنظم برنامج «القيادة وتطوير الذات» بالإسكندرية

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