«لبشة قصب وبصل وفخدة».. «بكري» يكشف نوادر الإخوان بقصور الرئاسة





قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن حجم الإنفاق على الطعام في أواخر عهد الرئيس مبارك داخل القصر الرئاسي وصل 300 ألف جنيه سنويا كضيافة لضيوف مصر، أما في عهد الإخوان وفقا للجهاز المركزي للمحاسبات بلغت قيمة الأموال التي تم إنفاقها على الطعام 14 مليون جنيه في سنة واحدة فقط.وأوضح، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، أن محمد مرسي عندما دخل إلى القصر الرئاسي رفض الجلوس على كرسي مبارك، وطلب أن يتم إحضار كرسي له من الكويت بتكلفة 380 ألف جنيه، ولكن ديوان الرئاسة لم يكن لديه القدرة على إنفاق هذه الأموال على كرسي فقط، وفي المقابل أصبح محمد مرسي يجلس على 12 كرسي: "كل يوم بيجرب واحد"وتابع أنه في عهد مرسي لأول مرة دخل البصل الأخضر القصر الرئاسي، و"لبشة القصب"، مشيرا إلى أن مرسي أثناء تواجده في قصر القبة وقبل عيد الأضحى المبارك، تم إرسال «فخدة لحم» لكل واحد من أسرة مرسي، ولم يكتفوا بذلك، فطلب مرسي إحضار لبشتين قصب «العيال عايزة تمص».وواصل أنه كان يتم إحضار 200 وجبة يوميا للقصر الرئاسي، موضحا أنه يتم توزيع هذه الوجبات بين مكتب الإرشاد.وأشار إلى أنه تم إعداد قصر السلام الرئاسي لمرسي، ليسكنه في 15 يونيو، وتكلفة حمام السباحة به 14 مليون جنيه، موضحا أن محمد مرسي، اصطحب طائرة خاصة إلى الشرقية لزيارة أسرته، وهو أمر ممنوع، ولو كان في دولة أخرى لانقلبت الدنيا، ولم تقف.