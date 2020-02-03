أستاذة أمراض سكر تكشف أسباب انتشاره في مصر

أوضحت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر والغدد بكلية طب قصر العيني، أسباب انتشار السكر في مصر، قائلة: "إن السبب الأول لانتشار السكر في مصر هي السمنة"، مشيرة إلى أن 80% من المصابين بالنوع الثاني من السكر هم من أصحاب السمنة.وأضافت الدكتورة إيناس شلتوت، خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الاثنين، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن مرض السكر داء مزمن مصاب به أكثر من 8 ملايين مصري، مشيرة إلى أن قلة الحركة وعدم الاهتمام بالرياضة قد يكون سببًا في الإصابة بالسكر.وشددت الدكتورة إيناس شلتوت على ضرورة تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة.كما أوضحت أستاذ أمراض السكر والغدد بكلية طب القصر العيني، أن الشخص المصاب بالسكري قد يعيش بصورة طبيعية من خلال التعايش وتناول العلاج، خاصة مع تطوير العلاج بصورة كبيرة آخر 20 عامًا والذي أدى لثبات نسبة السكر في الجسم بصورة شبه طبيعية.