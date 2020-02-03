رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

في ذكرى تأسيس «فيس بوك».. خبير: الموقع بدأ يتوحش

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:56 م
فيس بوك
فيس بوك
طباعة
تحل اليوم الذكرى الـ16 لتأسيس موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا «فيس بوك»، الذى أنشأه مارك زوكربيرج بالتعاون مع عدد من أصدقائه بجامعة هارفارد الأمريكية، لينتشر بعدها في عدد من الجامعات الأمريكية ومنها إلى العالم، محتلًا صدارة الموقع الأكثر انتشارًا واستخدامًا عالميًا.

وفي هذا الصدد قال المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير نظم المعلومات والتحول الرقمي، إن نجاح فيس بوك وبقية مواقع التواصل، يرجع إلى الرغبة الإنسانية في التواصل بين بنى البشر بشكل إلكتروني، ووجدت المنصات الإلكترونية أساسًا بهدف التواصل.

وأضاف حمزة، خلال لقاء ببرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية إكسترا نيوز، إن «فيس بوك» بدأ يتوحش بعد استحواذه على إنستجرام وواتس آب، ووصول عدد مستخدميه لأكثر من 2.5 مليار شخص.

وأوضح أن مشكلة الفيس بوك، عدم وجود مقنن لاستخدامه وهو ما بدأ يؤثر على الحراك الشعبي والانتخابات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"فيسبوك" تتورط فى تسريب بيانات المستخدمين لأكبر شركات الهواتف

قريبًا.. ميزة حذف الرسائل المرسلة على "فيس بوك ماسنجر"

حصار مارك.. البرلمان البريطانى يواجه مؤسس «فيسبوك» بتورطه فى التسريبات

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

محمد الباز: المؤسسة العسكرية غير طامعة وأموالها ملك للشعب

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة تأجيل الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

منذ حوالي 7 ساعات

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر (فيديو)

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

«جلاكسوسميثكلاين» تتعاون مع التحالف من أجل تطوير عقار لـ كورونا

منوعات

7 نصائح جمالية لرجال يقدمها المشاهير

نظام غذائي للتخلص من حب الشباب ومشاكل البشرة

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

لقاءات أدبية متنوعة بثقافة الإسكندرية

«ضد الإسلاموفوبيا» كتاب جديد عن دار فضاءات

وزيرة الثقافة تطمئن علي صحة خالد جلال

بيت السحيمي يستضيف أعمال «ملتقى التراث»