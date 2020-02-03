في ذكرى تأسيس «فيس بوك».. خبير: الموقع بدأ يتوحش

تحل اليوم الذكرى الـ16 لتأسيس موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا «فيس بوك»، الذى أنشأه مارك زوكربيرج بالتعاون مع عدد من أصدقائه بجامعة هارفارد الأمريكية، لينتشر بعدها في عدد من الجامعات الأمريكية ومنها إلى العالم، محتلًا صدارة الموقع الأكثر انتشارًا واستخدامًا عالميًا.وفي هذا الصدد قال المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير نظم المعلومات والتحول الرقمي، إن نجاح فيس بوك وبقية مواقع التواصل، يرجع إلى الرغبة الإنسانية في التواصل بين بنى البشر بشكل إلكتروني، ووجدت المنصات الإلكترونية أساسًا بهدف التواصل.وأضاف حمزة، خلال لقاء ببرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية إكسترا نيوز، إن «فيس بوك» بدأ يتوحش بعد استحواذه على إنستجرام وواتس آب، ووصول عدد مستخدميه لأكثر من 2.5 مليار شخص.وأوضح أن مشكلة الفيس بوك، عدم وجود مقنن لاستخدامه وهو ما بدأ يؤثر على الحراك الشعبي والانتخابات.