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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الموافقة على رصف طرق وتجديد عدد من مدارس الغربية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:54 م
رصف طرق
رصف طرق
محمد الشريف
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أعلن الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، عن استلام جهاز مشروعات الخدمة الوطنيه للمواقع التالية للبدء فى التنفيذ فورًا وهي استكمال تطوير منطقه سوق اللبن ( شارع السمسار - جامع الخبى - الامير صوار - عسل - مزلقان ابو القاسم ) وملحقاتها من الحوارى، وسيتم أعمال الرصف والبلاط فى الشوارع.

وكذلك منطقة التوبة كاملة والمحجوب وسوق الحدادين متضمنه تغيير الصرف صحى والمياه وأعمال رصف وإنارة وبلاط، إضافة إلى البدء الفعلى فى منطقه سكه طنطا - منطقه عزبه خضر.

وأضاف خليفة، أنه تم الحصول على موافقة من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على رصف مناطق، منشية البكرى كاملة، وشارع الجمهورية، والعباسي القديم، ومنطقة أبوراضى الموازى لمكتب العمل، وشارع سعد زغلول حى أول، ومنطقه أبودراع، وشارع القاضى.

كما تم الحصول على موافقة صندوق تطوير العشوائيات لتطوير منطقه الرجبى وابوشاهين، وكذلك الحصول على موافقة اللواء يسرى عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية على إحلال وتجديد، مدرسة الأمام محمد عبده ومدرسة عمرو ابن العاص، ومدرسة المحلة الزخرفية وإقامة مدرسة إعدادى بمنطقه أبو شاهين، على أن يتم الطرح فى شهر إبريل القادم.

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