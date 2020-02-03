وزيرة الصحة ترد على أديب: الحجر الصحي تحت تأمين القوات المسلحة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في مستشفى الإخلاء المخصصة لاستقبال أي اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، والحجر الصحي للوافدين من الصين، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأشارت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، إلى أن عدد الموجودين في الحجر الصحي لا يقل عن 700 فردًا من القادمين والأطقم الطبية والإدارية ومكافحة العدوى والمسئولين عن التخلص الآمن للنفايات وضباط الجمارك.وأوضحت أن تأمين الدخول والخروج إلى المكان، في حماية القوات المسلحة، مشيرة إلى أن تجهيز المكان تم بتعاون كل أجهزة الدولة وليس وزارة الصحة فقط.ولفتت إلى أن القوات المسلحة، أمدت منطقة الحجر الصحي بكل المتطلبات اللوجيستية، وبـ100% من السيارات والاتوبيسات التي نقلت الوافدين من الصين.ووجهت وزيرة الصحة الشكر للأطباء والتمريض وكافة العاملين في وزارة الصحة، الذين قاموا بعملهم بكل وطنية ودون إجبار، مؤكدة ان تجهيز المكان خلال 48 ساعة كان نتيجة تعاون كل أجهزة الدولة، من وزارة الداخلية والخارجية والطيران والاتصالات إلى جانب وزارة الصحة.وأبدى أديب تخوفه من هروب أحد الأطباء أو التمريض أو الوافدين من منطقة الحجر الصحي قبل انتهاء الـ14 يوم، مطالبًا بتولي القوات المسلحة مسئولية منطقة الحجر.