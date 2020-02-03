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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

انطلاق فعاليات معرض المختبرات العربية بدبي مارس المقبل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:50 م
معرض المختبرات العربية
معرض المختبرات العربية بدبي
أبوزيد على
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يُعدّ معرض المختبرات العربية، المعرض الأبرز في صناعة المختبرات والتحاليل العالمية، ويُمثّل نقطة تحوّل في مجال العلم والابتكار، وتقوم دبى بتنظيم المعرض فى شهر مارس المقبل، من 16 - 18 مارس 2020، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويواصل الحدث منذ انطلاقته اجتذاب قاعدة عالمية من القطاعات التي تشهد نموًا، بما في ذلك الزراعة إلى الهندسة الكيميائية، ومن الروبوتات إلى البيئة، ومن البتروكيماويات إلى العلم الجنائي، كما يوفّر المعرض فرصة فريدة لتوسيع نطاق صناعة المختبرات، وتأثيرها في الجمهور العالمي.

وتفتح الدورة القادمة من معرض المختبرات العربية أبوابها مرة أخرى أمام المجتمع العلمي الدولي، ومن المتوقع أن تجتذب زوارًا من أكثر من 100 دولة، وأن يشارك فيها أكثر من ألف شركة عارضة لعرض أحدث التقنيات المتطورة في مجال المختبرات من جميع أنحاء العالم.

وسوف يتضمّن المنتدى إقامة سلسلة من الندوات المصممة حصريًا حول الاهتمامات الرئيسية للمشاركين بما في ذلك (فود لاب، وميدي لاب، وكيمي لاب )، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث المعروضات التي يضمها المعرض فسوف يكتسب الكيميائيون والعلماء والفنيين، وأخصائيو المختبرات رؤى متعمقة حول تقنيات الجيل القادم الأكثر تطورًا من خلال المشاركة في الحلقات الدراسية، وندوات العروض المباشرة، والدورات التدريبية، ومنتديات التواصل.

كما يشتهر معرض المختبرات العربية بكونه المنتدى المثالي للعلم على مستوى العالم، ما يجعله فعالية لا بد من زيارتها، لاكتساب المهارات العلمية، والقدرة على تقديم الحلول، والاستفادة من الخبراء والمختصين في الأنشطة المختلفة.

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