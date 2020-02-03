شهود عيان عن مقتل عاطل بدار السلام: «البلايستيشن السبب»

تستمع نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الاثنين، لأقوال الشهود في واقعة مقتل عاطل.وقال الشهود إن الخلاف بين المتهمين حول «لعب البلايستيشن»، حيث قام المتهم بسب المجني عليه للمتهم وعندما عاتبه ورد عليه المجني عليه طعنه بـ «مطواة» في الصدر.وأضاف الشهود أن المجني عليه بمجرد طعنه سقط على الأرض وبمحاولة إسعافه ونقله للمستشفى تبين وفاته قبل وصوله.كانت النيابة قررت تشريح الجثة وإعداد تقرير طبى لكشف ملابسات الحادث، واستخراج تصريح الدفن.كما تم استدعاء شهود العيان وصاحب المحل لسماع أقوالهم، وحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى العميد محمد علام، مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي، مفاده مقتل شاب يدعى "أحمد"، 25 سنة، على يد صديقه يدعى "طارق".وبالانتقال والفحص عثر على جثة الضحية مصاب بطعنة نافذة في الجسم أسفرت عن الوفاة.