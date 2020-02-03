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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«أمن الجيزة» يفحص إطلاق النيران على صاحب سوبر ماركت

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:40 م
أمن
أمن
ندى حمدي
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تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف ملابسات إطلاق النيران على صاحب سوبر ماركت بمدينة أبو النمرس.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية بأبو النمرس وإصابة شخص، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، والمقدم محمد داود رئيس مباحث أبو النمرس، وتبين من الفحص أن مسلحا توقف أمام سوبر ماركت وأطلق أعيرة نارية من سلاح خرطوش صوب مالكه.

وكشفت التحريات عن إصابة صاحب السوبر ماركت ونقله إلى المستشفى وترددت أنباء عن مصرعه متأثرا بإصابته إلا أن قوات المباحث مازالت تفحص أسباب الحادث.

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