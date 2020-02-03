«الإعاقات الذهنية» ينظم الدور الثاني من بطولة الجمهورية لكرة القدم

انطلقت اليوم، منافسات الدور الثاني لبطولتي الجمهورية وكأس مصر لكرة القدم موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، تحت تنظيم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي ورعاية البنك الأهلي المصري.تقام البطولة على مدار يومين بالساحة الرياضية للقوات المسلحة بمدينة الإسماعيلية بمشاركة ٦ أندية، وأسفرت نتائج اليوم الأول في منافسات فرق الداون سيندروم عن فوز نادي العزيمة بالإسماعيلية على نظيره مركز شباب الزيتون بسبعة أهداف نظيفة، وفوز نادي البنك الأهلي على العزيمة بهدفين لهدف واحد، فيما فاز البنك الأهلي على مركز شباب الجزيرة بنتيجة ١٤ مقابل لا شيء، وتعادل مركز شباب الزيتون مع مركز شباب الجزيرة بهدف لكل منهما.وحقق البنك الأهلي الفوز على مركز شباب الزيتون بتسعة أهداف نظيفة، كما فاز العزيمة على مركز شباب الجزيرة بنتيجة ١٥ - صفر.وفي منافسات الفرق للإعاقة الفكرية تعادل نادي العزيمة مع نظيره نادي النصر بهدف لكل منهما، وفاز مركز شباب الجزيرة على مركز شباب الزيتون بنتيجة ١٨ - ١، كما فاز نادي الهدف على نادي العزيمة بنتيجة ١٥ - صفر.وحقق نادي الهدف بطنطا الفوز على مركز شباب الجزيرة بسبعة أهداف لهدفين، وفاز نادي النصر على مركز شباب الزيتون بنتيجة ٩ - صفر.وتقام بطولة الجمهورية طوال الموسم من خلال 4 أدوار، فيما تقام بطولة كأس مصر من خلال ٣ أدوار، ويتم تجميع النقاط وتتويج البطل مع إعلان أصحاب المراكز الأولى في الدور الأخير للمسابقة.