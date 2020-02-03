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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة طبية لعلاج أهالي درب الأربعين بالوادي الجديد (صور)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:29 م
قافلة طبية
قافلة طبية
محمد علي مهدي
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صرح الدكتور أحمد محروس، مدير عام الصحة بالوادي الجديد، أنه تم تنظيم قافلة طبية متنقلة للقرية الرابعة بدرب الأربعين بمركز باريس في تخصصات(الباطنة - جلدية - أطفال - عظام - نساء - أسنان).

وقال محروس إن القافلة وقعت الكشف على 288 حالة من أهالى القرية والقرى المجاورة، إضافة لإجراء التحاليل الطبية والأشعة والكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر، مشيرًاَ إلى استمرار أعمال القافلة حتى غدًا الثلاثاء.

يأتي ذلك في اطار توجيهات وزارة الصحة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتسيير القوافل الطبية العلاجية بالمناطق النائية والبعيدة عن المنشآت الصحية، بالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بالوزارة ومديرية الشئون الصحية.
قافلة طبية لعلاج أهالي درب الأربعين بالوادي الجديد (صور)
قافلة طبية لعلاج أهالي درب الأربعين بالوادي الجديد (صور)
قافلة طبية لعلاج أهالي درب الأربعين بالوادي الجديد (صور)
قافلة طبية لعلاج أهالي درب الأربعين بالوادي الجديد (صور)
قافلة طبية لعلاج أهالي درب الأربعين بالوادي الجديد (صور)
قافلة طبية لعلاج أهالي درب الأربعين بالوادي الجديد (صور)

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