قافلة طبية لعلاج أهالي درب الأربعين بالوادي الجديد (صور)

صرح الدكتور أحمد محروس، مدير عام الصحة بالوادي الجديد، أنه تم تنظيم قافلة طبية متنقلة للقرية الرابعة بدرب الأربعين بمركز باريس في تخصصات(الباطنة - جلدية - أطفال - عظام - نساء - أسنان).وقال محروس إن القافلة وقعت الكشف على 288 حالة من أهالى القرية والقرى المجاورة، إضافة لإجراء التحاليل الطبية والأشعة والكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر، مشيرًاَ إلى استمرار أعمال القافلة حتى غدًا الثلاثاء.يأتي ذلك في اطار توجيهات وزارة الصحة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتسيير القوافل الطبية العلاجية بالمناطق النائية والبعيدة عن المنشآت الصحية، بالتنسيق بين إدارة القوافل الطبية بالوزارة ومديرية الشئون الصحية.