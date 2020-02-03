مصادر: تعيين محافظ الغربية السابق هشام السعيد رئيسا لـ«أفيت»

أكدت مصادر مطلعة تعيين اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية السابق، رئيسا لمجلس إدارة شركة «أفيت للمعلومات وتكنولوجيا الطيران» التابعة لوزارة الطيران المدني، خلفا للواء مهندس عبدالحميد علام.وقالت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» إن المهندس محمد سعيد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أصدر قراره السابق في إطار حرص وزارة الطيران المدني على ضخ دماء جديدة خلال الفترة المقبلة.وشغل اللواء مهندس هشام السعيد منصب رئيس قطاع «IT» بشركة ميناء القاهرة الجوي، وعُين محافظا للغربية حتى ترك مهام منصبه أواخر العام الماضي.وأوضحت المصادر أنه سيتم غدا، الإعلان عن التغييرات الجديدة بشركة «أفيت للمعلومات وتكنولوجيا الطيران».