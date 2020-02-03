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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 2000 عبوة عصير وزيت فاسدة في الأقصر

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:19 م
حملة مكثفة
حملة مكثفة
هدى الأمير
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شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، الاثنين حملة مكثفة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والسلع المعروضة للبيع على المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2000 عبوة عصائر وزيت طعام منتهية الصلاحية بإجمالي طن مواد غذائية قبل طرحها بالأسواق، وتحرر عن ذلك محضر رقم 1541 جنح القسم ضد ا ع م، شارك فى الحملة التموينية كل من عبدالرازق الصافي مدير الرقابة التموينية وجبريل بكرى مدير التجارة الداخلية، ومحمد عثمان وشريف سعد وعماد الدين فؤاد المفتشين بالمديرية.
ضبط 2000 عبوة عصير وزيت فاسدة في الأقصر
ضبط 2000 عبوة عصير وزيت فاسدة في الأقصر
ضبط 2000 عبوة عصير وزيت فاسدة في الأقصر
ضبط 2000 عبوة عصير وزيت فاسدة في الأقصر

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