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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سفير مصر بالصين يكشف مصير المصريين الممنوعين من السفر (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:18 م
محمد البدري
محمد البدري
رباب الأهواني
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أوضح محمد البدري، سفير مصر لدى الصين، كيفية التعامل مع المصريين الذين تم منعهما من العودة.

وقال السفير محمد البدري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» مساء الإثنين، مع الإعلامية إيمان الحصري، أنه لم يتم احتجاز المصريين، لكن تم منعهم من السفر وهناك فارق كبير بين الاحتجاز والمنع، حيث أن الاحتجاز يكون بوضعهم بالمستشفى لإصابتهم بالفيروس، لكن ما حدث غير ذلك؛ حيث تم قياس درجة الحرارة (تحت الإبط) فتبين أنها أعلى درجتين.

وأوضح السفير محمد البدري أن الدكاترة الذين تم منعهم من السفر بذلوا كثير من المجهود خلال الفترة الماضية، وقد يكون ارتفاع درجة حرارتهما لهذا المجهود، متابعًا: «تواصلت معهم وهم بحالة جيدة».

وأوضح «البدري» أن المصريين الممنوعين من العودة إلى مصر، لن يسمح لهم بالسفر إلا بعد 14 يوما وإنهاء عزل مدينة ووهان.

وبين أنه لا يوجد علاج حتى الآن لفيروس كورونا، لكن هناك متعافين بسبب قوة مناعتهم، مشيرًا إلى أن الإحصائيات أكدت أن عددهم في تزايد كبير.

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