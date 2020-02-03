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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جولة تفقدية لوفد من «الحرية المصري» بمستشفى النجيلة بمطروح

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:06 م
الحرية المصري
الحرية المصري
حسين العمدة
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تفقد وفد من حزب الحرية المصري (أمانة مطروح)، مستشفى مطروح العام وذلك للاطمئنان علي حالة المرضي الذين تم نقلهم خلال الأيام القليلة الماضية من مستشفى النجيلة وذلك بعد عزلها لتكون حجر صحي للمصريين للعائدين من الصين.

قال ياسر غنيم، أمين عام المحافظة بمطروح، وذلك في إطار توجيهات الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، بمتابعة الحالة الصحية لمرضي مستشفي النجيلة بعد نقلهم لمستشفي مطروح العام والاستماع لمطالبهم والعمل علي توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أضاف أنه لجنة مشكّلة من خدمة المواطنين ولجنة المرأة توجّهت لمستشفى مطروح العام استغرقت عدة ساعات واستمعوا خلالها لطلبات المرضي وطمئنتهم وتوضيح سبب نقلهم والعمل أيضا علي وتوفير احتياجاتهم ولوازمهم والراحة والرعاية الصحية اللازمة.

وأشار غنيم، إلى أنه تواصلت اللجنة المشكلة مع مسئولين من مديرية الصحة بمطروح لبحث سبل توفير طلبات المرضي من أجهزة ونقص في طاقم التمريض وأسره بالرعاية.
جولة تفقدية لوفد من «الحرية المصري» بمستشفى النجيلة بمطروح
جولة تفقدية لوفد من «الحرية المصري» بمستشفى النجيلة بمطروح
جولة تفقدية لوفد من «الحرية المصري» بمستشفى النجيلة بمطروح
جولة تفقدية لوفد من «الحرية المصري» بمستشفى النجيلة بمطروح
جولة تفقدية لوفد من «الحرية المصري» بمستشفى النجيلة بمطروح
جولة تفقدية لوفد من «الحرية المصري» بمستشفى النجيلة بمطروح

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