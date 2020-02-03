الأنبا مكاري يشارك بنهضة تذكار شهداء ليبيا

شارك الأنبا مكاري أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشبر الجنوبية، مساء اليوم، بالنهضة الروحية لتذكار شهداء ليبيا بكاتدرائيتهم بقرية العور بسمالوط.وتنظم إيبارشية سمالوط تحت رعاية الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية، نهضة روحية على مدار 15 يوم لإحياء تذكار شهداء مصر بليبيا الذين استشهدوا على يد داعش.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، ويتنهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.