انطلاق فعاليات «منع الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام» غدًا

تطلق وزارة البيئة غدًا الثلاثاء فعاليات المبادرة الأولى لمنع الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام من جزيرة الزمالك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومبادرة "Very Nile".ونوهت وزيرة البيئة إلى مخاطر الأكياس البلاستيكية المنتشرة، على الهواء أثناء حرقها في مقالب القمامة لكونها لا تتحلل، بالإضافة إلى تأثيرها على مواسير الصرف الصحى حال دخولها إليها، بجانب تأثيرها على النباتات والكائنات البحرية التي قد تؤدى إلى وفاتها نتيجة إلقاء المواطنين لها فى البحار، موضحة أن الأكياس ذات السمك الخفيف هى الأعلى خطورة.