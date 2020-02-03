السفير محمد البدري: الصين تكافح «كورونا» نيابة عن العالم

أشاد محمد البدري، سفير مصر بالصين، بجهود السلطات الصينية في مواجهة فيروس كورونا، قائلًا: "إنه منذ أكثر من أسبوع قامت الصين بعمل مجهود كبير نيابة عن العالم لمواجهة فيروس كورونا والقضاء عليه".وأضاف السفير محمد البدري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع على فضائية "dmc"، أن نسبة الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا منخفضة، مشيرا إلى نسبة الوفيات منحصرة على الأشخاص كبار السن أو الذين لديهم الأصابة بأمراض مزمنة أو أمراض السرطان.وأوضح سفير مصر لدى الصين، أن نسبة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في الصين لا تتجاوز الـ 2%.وأشار سفير مصر بالصين أنه تم منع 2 من المصريين من السفر وذلك بعد إكتشاف أن درجة حرارتهم تجاوزت الـ 37 درجة مئوية حيث تم تسجيل درجة حراراتهم لذا تم منعهم من السفر.كما لفت إلى أن الصين لم تنعزل عن العالم وأن مدينة ووهان الصينية تحت الحصار فلا شخص يخرج أو يدخل إليها إلا عن طريق طائرة خاصة.