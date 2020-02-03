النيابة تستعلم عن صحة فتاة قفزت خوفا من ضبطها في الدعارة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الاثنين، حبس قوّاد و4 سيدات أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في إدارة مسكنهم في الاعمال المنافية للآداب واستغلال الفتيات في الدعارة.كما طلبت النيابة تحريات المباحث والاستعلام عن حالة فتاة قفزت من الشرفة خوفًا من ضبطها؛ تمهيدا لسماع أقوالها.تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالى بسقوط فتاة تدعي "شيماء.ج "، من أعلى بلكونة شقة مشبوهة.وعلى الفور انتقل الرائد محمد صلاح، معاون مباحث القسم وبالفحص تبين أن الفتاة تدعى "شيماء.ج 22سنة، مصابة بكسور في اليد والأرجل وكدمات وسبب قفزها خوفا من ضبطها وفضح أمرها لعملها في أعمال الدعارة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة سير عملية التحقيقات.