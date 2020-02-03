إيبارشية طهطا تنظم لقاء روحيا للخدام

نظمت إيبارشية طهطا بسوهاج بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لقاء روحيا للخدام والخادمات بالإيبارشية تحت عنوان "فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة"، بكاتدرائية الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بساحل طهطا.وتخلل اللقاء محاضرة عن المحبة وأهميتها في الخدمة وورش عمل ومناقشة لورش العمل ثم كلمة للقس إبرام الانطوني عن محبة يوناثان وداود.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، ويتنهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.