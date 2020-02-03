السفراء الأفارقة: علاقتنا بمصر تاريخية ورئاستها للاتحاد كانت ناجحة

عقد السفير أبو بكر حفني محمود، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اجتماعا اليوم، مع السفراء الأفارقة الجدد المعتمدين لدى مصر من أنجولا والجزائر والسنغال وتنزانيا وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية ورواندا وزيمبابوي وزامبيا، في حضور عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، وكذا السفراء نواب مساعد الوزير للشئون الأفريقية.وأعرب مساعد الوزير - خلال مأدبة غداء بهذه المناسبة على شرف السفراء الأفارقة الجدد عن ترحيبه بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، معربًا عن خالص التمنيات بالتوفيق في مهماتهم الجديدة.كما تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون المستقبلي بين مصر ودولهم، فضلًا عن مناقشة عدد من الموضوعات من بينها سبل دفع العلاقات على الصعيد الثنائي، ومن خلال التعاون في إطار الاتحاد الأفريقي.ومن جانبهم، أشاد السفراء الأفارقة بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وبلدانهم، فضلًا عن التعاون الثنائي الراهن بينهم، معربين عن تطلعهم لمزيد من التعاون البناء مع مصر.كما أشادوا بالرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، والتي نجحت في التعاطي مع مختلف القضايا التي تهم القارة الأفريقية وتدعم من خطط السلام والتنمية المستدامة بها.