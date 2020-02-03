متحدث «قسد» يكشف لـ«الدستور» كذب أردوغان بشأن نزوح المدنيين من إدلب

اعتبر مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، حسب المعطيات وتسريبات من الاتفاقيات التي جرت برعاية روسيا ومخرجات مؤتمر استانة، أن هناك تفاهم روسي تركي، على تسليم الطريق الدولي m4 والطريق الدولي m5، شمال شرقي سوريا إلى الجيش السوري، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي تحاول تركيا التنصل من هذه الاتفاقيات.وأضاف بالي لـ"الدستور"، أن روسيا والجيش السوري يحاولان استعادة هذا الطريق والسيطرة على البلدات والقرى الواقعة على هذا الطريق بين مدينتي حلب وحماة، لافتًا إلى أن الفصائل الإرهابية الموالية لتركيا تحاول استخدام المدنيين كدروع بشرية لعرقلة تقدم قوات النظام السوري.وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استخدم النازحين كورقة في محاولة لابتزاز المجتمع الدولي، قائلًا: "حديث أردوغان عن نزوح مليون مواطن سوري باتجاه تركيا عار تماما من الصحة ".وأكد أن ما يحدث هو أن الكثير ممن نزحوا من مواقع الاشتباك يتجهون إلى مناطق شرق الفرات، مضيفا: "الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا مع قوات سوريا الديمقراطية تحاول استقبال المدنيين الهاربين من هذه الحرب في تلك المنطقة".