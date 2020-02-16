الأحلام موسوعة إلكترونية عربية بأياد مصرية

أستطاع alahlam.net الذي أنطلق منذ أقل من عامين أن يحقق طفرة إعلامية كبيرة نظرًا لمحتواه الهادف ومواضيعه المميزة والهامة التي ساهمت إلى حد كبير في إثراء الفكر العربي وتنوير عقول القراء والمتابعين للموقع من الكبار والشباب والسيدات والرجال.

ويركز محرري موقع الأحلام على العديد من النقاط الهامة عند صياغتهم للمواضيع والمقالات المختلفة كما يستشهدون بالدلائل التي تؤكد على صحة المحتوى مما يساعد في تعزيز الثقة لدى القراء بالموقع ويؤكد على مصداقيته وشفافيته في عرض المحتوى الإعلامي.

ويتولى الكتابة والتحرير في موقع الأحلام فريق مختص من الشباب أصحاب الخبرة في المجال الإعلامي والصحفي فيما يشرف على مراجعة المقالات والتحقق من صياغة المعلومات فريق مختص في المراجعة النحوية واللغوية وذلك يأتي في أطار حرص إدارة الموقع على اطلاع القراء على المعلومات بشكل واضح وسلس.

وانطلاقًا من اسم الموقع نجد إنه يركز بشكل كبير على تفسير الأحلام والرؤى وذلك عبر أكثر من قسم داخل الموقع مثل "تفسير ابن شاهين، الأسماء في المنام، تفسير الرؤيا، تفسير الأحلام للنابلسي، دلالات ورموز، تفسير ابن سيرين ، تفسير الإمام الصادق، تفسير صالح العصيمي".

ولا يغفل موقع الأحلام التطرق إلى المجالات الأخرى ومناقشة العديد من الموضوعات المختلفة عبر أقسام " الأدعية، الأقوال والكلمات، الصحة والتغذية، الإذاعة المدرسية، الدراسة والتعليم، القرآن الكريم، مواضيع التعبير، السياحة العالمية، المعالم الأثرية.

ويمكنكم عبر قسم الادوية التعرف على الإستخدامات المختلفة للأدوية ودواعي استعمالها كما يساعدكم هذا القسم في التعرف على أهم وأبرز العادات الصحية والغذائية السليمة التي تساعد في تقويم جسد الإنسان وتحميه من الأمراض المختلفة.

وتقوم سياسة موقع الأحلام أيضًا على تشجيع القراء والزوار من الفئات المختلفة على التفاعل مع الموقع من خلال عرض أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة كما يقوم مسؤولي الموقع بالمتابعة الجارية والفورية لكافة التعليقات والإستفسارات ويجيبون عليها خلال وقت قصير.