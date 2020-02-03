محمد الباز: «وزيرة الصحة تتعرض لحملة تنمر وكده عيب»

استنكر الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" الهجوم الواسع على وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسبب طريقة ارتدائها للكمامة أثناء استقبالها للمصريين الذين تم إجلائهم من الصين.وقال محمد الباز في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية "المحور" إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تتعرض لأكبر عملية تنمر، موضحا أن هذا المشهد لوزيرة الصحة لو كان لوزيرة في دولة أخرى غير مصر لأثنينا عليها.وواصل أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتعاملون بمنطق «جحا والحمار» ولن يعجبهم أي وضع ويسخرون من كل إجراء وتصرف حتى ولو كان إجراء محترم، مضيفا: «عيب.. لا يمكن أن تتعرض وزيرة الصحة لمثل هذا التنمر، لانه تؤدي عملها».واستكمل: «الساخرون لا يقلون خطرًا عن الذين يهاجمون الدولة من الخارج».