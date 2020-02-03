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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد الباز: «وزيرة الصحة تتعرض لحملة تنمر وكده عيب»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:15 م
محمد الباز
محمد الباز
محمود عرفات
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استنكر الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" الهجوم الواسع على وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسبب طريقة ارتدائها للكمامة أثناء استقبالها للمصريين الذين تم إجلائهم من الصين.

وقال محمد الباز في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية "المحور" إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تتعرض لأكبر عملية تنمر، موضحا أن هذا المشهد لوزيرة الصحة لو كان لوزيرة في دولة أخرى غير مصر لأثنينا عليها.

وواصل أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتعاملون بمنطق «جحا والحمار» ولن يعجبهم أي وضع ويسخرون من كل إجراء وتصرف حتى ولو كان إجراء محترم، مضيفا: «عيب.. لا يمكن أن تتعرض وزيرة الصحة لمثل هذا التنمر، لانه تؤدي عملها».

واستكمل: «الساخرون لا يقلون خطرًا عن الذين يهاجمون الدولة من الخارج».

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