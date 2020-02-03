لحظة وصول المصريين العائدين من الصين إلى الحجر الصحي بمطروح (فيديو)

وصلت، مساء الاثنين، الحافلات التي تقل المصريين العائدين من الصين إلى الحجر الصحي لأحد الفنادق وسط مدينة مطروح وسط تشديدات أمنية مكثفة، والذي بلغ عددهم 7 أتوبيسات مجهّزة ومعقّمة.ويشهد محيط فندق الإقامة (الحجر الصحي) الكائن بوسط المدينة، تشديدات أمنية مكثفة من قبل القوات المسلحة ورجال الشرطة لتأمين المصريين القادمين من ووهان، إضافة إلى تجهيز مستشفى النجيلة المركزي بالأطقم الطبية والمعدات الحديثة.كانت الحافلات المخصصة للمصريين العائدين من الصين قد خرجت من مطار العلمين، لنقلهم إلى مدينة مطروح، وذلك بعد إنهاء الإجراءات الوقائية في الحجر الصحي بمطار العلمين.كشف مصدر أمني، لـ«الدستور»، أنه جرى تعقيم الحافلات الخاصة بنقل المصريين العائدين من الصين، موضّحًا أنه سيتم نقلهم إلى الحجر الصحي في إحدى الفنادق الشهيرة بكورنيش مطروح، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع هاتف محمول داخل كل "شاليه"، ليتمكنوا من التواصل مع أسرهم خلال مدة حضانة الفيروس، موضّحًا أن الهاتف بدون كاميرا.