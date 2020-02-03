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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عبد الاه سيد عميدًا لزراعة بني سويف

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:07 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الاثنين، عن تعيين الدكتور عبد الاه سيد حسين لصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عميدًا لكلية الزراعة.

وتخرج الدكتور عبد الاه سيد من كلية الزراعة جامعة أسيوط شعبة "وقاية النبات" عام 1987، وحصل على الماجستير من كلية الزراعة جامعة عين شمس في تخصص الحشرات الاقتصادية، كما حصل على الدكتوراه من ألمانيا إشراف مشترك عام 2000، وعمل بالمركز القومي للبحوث الشعبة الزراعية قسم وقاية النبات، وتدرج في المناصب وعين أستاذ بذات المركز.

كما شغل منصب أستاذ ورئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة بني سويف، حتى تاريخه ولديه بعض المهمات العلمية بألمانيا والعديد من الدول الأوروبية.

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