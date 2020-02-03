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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضمن الموجة الـ15: إزالة تعديات إدفو بمساحة 122 ألف و419 م2

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:05 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
أسوان_إسراء توفيق
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كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسؤولي المحليات بضرورة تكثيف الجهود، بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة ضمن أعمال الموجة الـ 15.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو حملة مكبرة على مدار يومين، أسفرت عن تنفيذ 14 قرار إزالة بقرية الكلح شرق بإجمالى مساحة 121 ألف و632 متر مربع، بجانب تنفيذ 27 قرار إزالة آخر تابعين لرى شرق إدفو على مساحة 787 متر.

من ناحيته، أوضح عبد الرحمن عامر، رئيس مركز ومدينة إدفو، أن الحملة المكبرة شهدت مشاركة من الأجهزة الأمنية، نائبي رئيس المدينة، ورئيس قرية الكلح شرق، علاوة على العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية، إضافة للمعدات والأدوات الثقيلة المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى.
ضمن الموجة الـ15: إزالة تعديات إدفو بمساحة 122 ألف و419 م2
ضمن الموجة الـ15: إزالة تعديات إدفو بمساحة 122 ألف و419 م2
ضمن الموجة الـ15: إزالة تعديات إدفو بمساحة 122 ألف و419 م2
ضمن الموجة الـ15: إزالة تعديات إدفو بمساحة 122 ألف و419 م2
ضمن الموجة الـ15: إزالة تعديات إدفو بمساحة 122 ألف و419 م2
ضمن الموجة الـ15: إزالة تعديات إدفو بمساحة 122 ألف و419 م2

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