بسنت فهمي: اقتصاد العالم تأثر بـ«كورونا»

قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اقتصاد العالم سيتأثر بانتشار فيروس كورونا الجديد في الصين.وأوضحت بسنت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «تن» أن اقتصاد الصين متشابك مع كافة دول العالم، وإن كانت الصين هي المتضرر الأكبر إلا أن الجميع سيتأثر.وطالبت فهمي الأمم المتحدة والدول الكبرى بالبحث عن حل جذري لأن الفيروس سيأذي الكرة الأرضية بأكملها، حسب تعبيرها.