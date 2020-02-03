محمد الباز: المؤسسة العسكرية غير طامعة وأموالها ملك للشعب

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" على توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.وقال محمد الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن توقيع الاتفاقية هو دليل جديد على أن المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية غير طامعة، لافتا إلى أن الفرق بين القوات المسلحة وبين والمستثمر، أن أموال القوات المسلحة هي ملك للبلد والشعب.وأضاف: "البعض استغرب من الاتفاقية، وقال معقول الجيش هينزل شركاته في البورصة، ويعرض ميزانياتها بكل شفافية؟، وهذا يؤكد أن الجيش لا يخفي شيء في الجزء الاقتصادي، أما الميزانية العسكرية فيجب أن تكون مجرد رقم بدون تفاصيل للأسلحة لأن هذا جزء من الأمن القومي".وتابع: "الاتفاقية أيضًا تعني وجود تغير في التفكير، والبروتوكول دة لما اتعمل بيقول في تغيير حاصل، والناس تطمن والناس تبقى عارفة الجهاز دة وطني 100% والمؤسسة لم تخذل الشعب أبدا".