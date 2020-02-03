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محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق مسابقة شباب مصر للمهارات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:45 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هبه عويضه
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انطلقت، مساء الاثنين، التصفيات النهائية لمسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات التى ينظمها مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبو قير بالإسكندرية على مدار يومين (3 - 4 فبراير الجاري)، بمشاركة أكثر من 610 متسابقين من أبناء 24 محافظة مصرية.

وبدأ الطلاب، منذ صباح اليوم، في اجتياز الإمتحانات النظرية، وتبعتها الاختبارات العملية بجانب السمات الشخصية في العديد من المجالات التي تقدم لها المتسابقين من الفتيات والشباب في جميع المجالات.

وحرصت إدارة المسابقة بمجمع خدمة الصناعات، والإدارة الطبية بالأكاديمية، مراعاة السلامة الصحية للمشاركين والحكام بإرتداء "كمامات" كوقاية لهم وذلك لتواجد الطلاب والمشاركين من جميع أنحاء المحافظات حرصًا على سلامتهم.

وتجرى التصفيات فى عدة مجالات ومنها(الخراطة، والطهي،التصميم الميكانيكى والسيارات، واللحام، صيانة الالكترونيات، صناعة الحلى والملابس الجاهزة، وركن الأبتكارات وريادة الأعمال).

وبدأت التصفيات في محافظة بورسعيد، السبت الماضي لعدد 145مشارك بحضور 23حكما من مختلف محافظات مصر وهيئاتها الحكومية والخاصة المعنية بالتعليم الفنى وتغيير صورته الذهنية لدى المجتمع، وذلك تمهيدًا للنهائيات التي ستجرى خلال فعاليات منتدى الأكاديمية الخامس لخدمة الصناعة الذى سيعقد يومى 15 و16 أبريل 2020.

وصرح عمرو خميس منسق عام المسابقات، أن الجائزة الأولى فى كل مسابقة 5000جنيه الأول و3000 الثانى و2000 للثالث وأن الأول عام سيحصل على جائزة خاصة 20 ألف جنيه مقدمة من راعى الحدث.
انطلاق مسابقة شباب مصر للمهارات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية
انطلاق مسابقة شباب مصر للمهارات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية
انطلاق مسابقة شباب مصر للمهارات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية
انطلاق مسابقة شباب مصر للمهارات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية
انطلاق مسابقة شباب مصر للمهارات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية
انطلاق مسابقة شباب مصر للمهارات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية
انطلاق مسابقة شباب مصر للمهارات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية
انطلاق مسابقة شباب مصر للمهارات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية
انطلاق مسابقة شباب مصر للمهارات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية
انطلاق مسابقة شباب مصر للمهارات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية
انطلاق مسابقة شباب مصر للمهارات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية
انطلاق مسابقة شباب مصر للمهارات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية

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