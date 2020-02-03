مباحثات هاتفية بين بوتين والملك سلمان بشأن سوق النفط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، استعدادهما لتنسيق الجهود بصيغة "أوبك +" لضمان استقرار السوق النفطية.وقال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي بوتين تلقى اتصالًا هاتفيًا من الملك سلمان، بحثا خلاله بشكل مفصل الوضع في سوق النفط، وأكدا استعدادهما لمواصلة تنسيق الخطوات ضمن اتفاقية "أوبك+" لضمان استقرار سوق النفط العالمية.وتقود روسيا والسعودية مجموعة دول نفطية في إطار اتفاق "أوبك+"، الذي يهدف لتقليص الإنتاج لامتصاص زيادة المعروض من النفط.