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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: إقامة جسر جوي لإجلاء مواطنينا من ووهان الصينية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:39 م
البرهان
البرهان
وكالات
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أعلنت حكومة السودان، اليوم الاثنين، عن قرار جديد بشأن نقل مواطنيها من مدينة ووهان الصينية إلى الخرطوم.

وحسبما أفاد موقع "باج نيوز" السوداني، أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه اليوم بإقامة جسر جوي عاجل لنقل المواطنين السودانيين من مدينة ووهان إلى الخرطوم بطريقة مُباشرة.

وشدد البرهان على ضرورة أن تنفذ العملية بسرعة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة ووزارة الخارجية، وسلطات الطيران المدني وكافة الأجهزة المختصة.

وطالب البرهان وزارة الصحة، باتخاذ كافة الترتيبات لاستقبال العائدين بصورة لائقة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.

وأكد البرهان ثقته في قدرة أجهزة الدولة السودانية على التعامل مع هذه الأزمة الطارئة بما يؤمن البلاد والعباد.

والتقى وزير الدولة بالخارجية، عمر قمرالدين، السفير الصيني بالخرطوم، اليوم، وأبلغ السفير أنه كُلف من الحكومة بتجهيز طائرة لإجلاء المواطنين السودانيين من الصين، وأعرب عن أمله في أن تجد الخطوة التعاون الكامل من الجانب الصيني لتسهيل هذه العملية.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 اعتبارا من يوم الأحد، بزيادة 57 على اليوم السابق.

وأضافت أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغ تشينغ.

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