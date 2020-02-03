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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

في ذكرى وفاتها.. محمد الباز: أم كلثوم من أهرامات مصر

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:38 م
محمد الباز
محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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أحيا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الذكرى الـ 45 سنة لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم، مشيرا إلى أنها ستظل هرم كبير من أهرامات مصر في الفن والثقافة والقوة الناعمة.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الأجيال المتعاقبة لازالت تستمتع بأغاني ومعاني أم كلثوم الرائعة، لافتا إلى أن مصر قدمت شيء عظيم للعالم من خلال فن أم كلثوم.

ولفت إلى أن وداع الصحافة المصرية لأم كلثوم بعد موتها، كان بمثابة وداع سيدة مصر الأولى الحقيقية، وأن الأهرام كتبت "مليون مواطن في وداع أم كلثوم"، والأخبار عنونت "ماتت أم كلثوم"، وجريدة المساء قالت في صدر صفحتها الأولى "وداعًا.. كوكب الشرق".

وتابع: "دا يدل على المعنى الكبير الذي كانت تمثله أم كلثوم في حياة المصريين.. فسنوات كثيرة ستتعاقب وستظل أم كلثوم رمزا للفن في مصر".

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