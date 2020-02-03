9 سيارات إطفاء لإخماد حريق في أكتوبر وإمبابة

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل مطعم بالحى الثانى بمدينة 6 أكتوبر دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ3سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل محل كشرى وامتد لشقة سكنية داخل سوق فى منطقة إمبابة دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل وشقة فى منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ6 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد ألسنة النيران بنجاح.