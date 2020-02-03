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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة: تسكين 62 أسرة من العصارة بمدينة السلام

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:26 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
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استأنفت محافظة القاهرة، مساء الاثنين، عمليات الإزالة بمنطقة العصّارة، وفقًا لأجندة المرحلة الأخيرة للانتهاء من العشوئيات الخطورة (ب).

وقال اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم إزالة 17 «عشّة» ومنزل بدون ترخيص وبشكل عشوائي، وتم حصر السكان وعددهم (62) أسرة ونقلهم وتسكينهم في شقق سكنية بمدينة السلام.

أضاف صابر، في تصريحات اليوم، أن وحدات المحروسة المستقبلة لأهالي المنطقة العشوائية مجهزة بكافة الوسائل المعيشية والأساس المنزلي.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أنه جاري تنفيذ خطة التخلص من العشوئيات الخطرة بشرق القاهرة، ومن المقرر أن تستأنف أعمالها في شرق السكة الحديدة بالطوارئ.

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