المسماري: حفتر استطاع بوقف إطلاق النار استدراج أردوغان إلى فخ

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم، إن المشير خليفة حفتر استطاع بوقف إطلاق النار استدراج أردوغان إلى فخ رعاية التنظيمات الإرهابية، حيث أصبحت ممارساته مكشوفة للعالم.وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد قبل دقائق، في مدينة بنغازي، أن أردوغان قام بإنشاء شركة استشارات عسكرية أمنية ثم تحولت لتنفيذ عمليات إرهابية.