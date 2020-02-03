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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سفير مصر بالصين: الحمد لله الصعب عدى (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:23 م
محمد البدري سفير
محمد البدري سفير مصر في الصين
رباب الأهواني
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قال محمد البدري سفير مصر في الصين، إنه كان مهتمًا خلال فترة الأزمة بأن ينتهي كل شيء في ميعاده، متابعا: «الحمد لله الصعب عدى، إحنا قاعدين في غرفة عمليات السفارة لمتابعة الأتوبيسات التي تنقل المصريين».

وأضاف السفير محمد البدري، خلال فيديو مذاع ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن المعلومات الواردة من السفارات الأخرى تتحدث بأن إجراءات الحجر الصحي والجوازات تأخرت 4 ساعات، ولهذا تم إحضار المصريين مبكرًا إلى المطار، متابعًا: "القطر مش بيستنى حد، عشان كده احنا طلعناكوا بدري شوية".

وأوضح السفير محمد البدري، أن القيادة السياسية كانت مهتمة بإدارة الأزمة على أعلى مستوى، ولم تتأخر في أي شيء، مشيرًا إلى أن كل شيء متوفر في مصر لاستقبال المصريين القادمين من الصين.

وتابع: «انتوا نازلين مصر على حاجة حلوة، وإن شاء الله هتفتكروا جميعًا هذه اللحظات، وهتكون من الذكريات، وهترجعوا تاني تستكملوا دراستكم وأشغالكم مرة أخرى في الصين».

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