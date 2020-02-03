المسماري: شخص يدعى عقيد غازي يقود مرتزقة أردوغان في ليبيا

كشف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، عن شخص يدعى عقيد غازي هو من يقود المرتزقة السوريين في ليبيا.وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الاثنين، أن الجيش الوطني الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السلمي وتعرية العدو أمام المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن قاعدة معيتيقة تحولت إلى قاعدة تركية بشكل شبه كامل.وحول مؤتمر جنيف 5+5 الذي أعلنت البعثة الأممية عنه، قال المسماري: "لم يتم تزويدي بشأن حوار جنيف ولاتزال المداولات مستمرة".