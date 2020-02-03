260 شخصًا على قائمة المشتبه بإصابتهم بـ«كورونا» في أمريكا

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين.ويمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا مصاب، في حين 167 أعطوا نتائج سلبية، ولا يزال 82 آخرون ينتظرون نتائج الفحص الطبي.وكانت السلطات الصحية الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 11 حالة، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات إضافية في ولاية كاليفورنيا.