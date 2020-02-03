فرنسا تتراجع عن رفض السماح بإجازة للآباء الثكالى

تراجعت الحكومة الفرنسية عن موقفها بعد رد فعل غاضب لرفضها مقترحا للسماح للآباء الثكالى الذين فقدوا أحد أبنائهم بإجازة لمدة 12 يوما.وقال وكيل وزارة الصحة الفرنسية أدريان تاكيه لإذاعة "ار ام سي" اليوم الاثنين، إنه يؤيد زيادة مدة الإجازة مدفوعة الأجر للآباء الثكالى من خمسة أيام حاليا إلى 12 يوما.وكان حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الوسطي قد صوت ضد المقترح في الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي.وقالت وزيرة العمل موريل بينيكود للمشرعين إنه يجب البحث عن سبل لكي يأخذ الآباء الثكالى إجازة لبعض الوقت، بدلا من منحهم إجازة على حساب أصحاب العمل إلا أن هذا القرار أثار حالة من الغضب بين المعارضة اليمينية واليسارية وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي.