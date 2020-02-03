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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحفيو الغربية ينسحبون من اجتماع المحافظ: تأخر علينا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:44 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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انسحب العشرات من صحفيي الغربية، مساء اليوم، من لقاء محافظ الغربية بعد تأخّره عن الموعد المحدد لأكثر من ساعة دون إبداء أسباب.

وأصدر الصحفيون المنسحبون بيانًًا أكدوا فيه احترامهم لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسهم المحافظ، مؤكدين أنهم كانوا يأملوا أن يقابل الاحترام بمثله إلاّ أن ما حدث منه يؤكد خلاف ذلك، وينذر بتوتر غير مسبوق في العلاقة بين محافظ الإقليم والجماعة الصحفية وهو أمر لم يحدث في أي وقت مضى. 

وأشار البيان إلى أن المحافظ يتردد في لقاء الصحفيين، منذ توليه المسئولية يعكس وبشكل لا يقبل الريبة ما يتمتع به المحافظ من عدة صفات لا تليق بمسئول ائتمنه الرئيس السيسي على مصالح البلاد والعباد والذي يعد الصحفيون العيون الناقلة لكافة المشكلات 

اختتم الصحفيون بيانهم بأنه لا مجال للمواقف الشخصية في هذا الأمر حيث أعلن ما يزيد عن 35 صحفيًا وصحفية الانسحاب؛ احتجاجًا على تصرف المحافظ الذي وصفوه بغير اللائق.

وتمنى الصحفيون أن يتدارك محافظ الغربية هذا الخطأ الجسيم الذي من شأنه حجب الحقائق عنه وتزييف الباطل.

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