صحفيو الغربية ينسحبون من اجتماع المحافظ: تأخر علينا

انسحب العشرات من صحفيي الغربية، مساء اليوم، من لقاء محافظ الغربية بعد تأخّره عن الموعد المحدد لأكثر من ساعة دون إبداء أسباب.وأصدر الصحفيون المنسحبون بيانًًا أكدوا فيه احترامهم لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسهم المحافظ، مؤكدين أنهم كانوا يأملوا أن يقابل الاحترام بمثله إلاّ أن ما حدث منه يؤكد خلاف ذلك، وينذر بتوتر غير مسبوق في العلاقة بين محافظ الإقليم والجماعة الصحفية وهو أمر لم يحدث في أي وقت مضى.وأشار البيان إلى أن المحافظ يتردد في لقاء الصحفيين، منذ توليه المسئولية يعكس وبشكل لا يقبل الريبة ما يتمتع به المحافظ من عدة صفات لا تليق بمسئول ائتمنه الرئيس السيسي على مصالح البلاد والعباد والذي يعد الصحفيون العيون الناقلة لكافة المشكلاتاختتم الصحفيون بيانهم بأنه لا مجال للمواقف الشخصية في هذا الأمر حيث أعلن ما يزيد عن 35 صحفيًا وصحفية الانسحاب؛ احتجاجًا على تصرف المحافظ الذي وصفوه بغير اللائق.وتمنى الصحفيون أن يتدارك محافظ الغربية هذا الخطأ الجسيم الذي من شأنه حجب الحقائق عنه وتزييف الباطل.