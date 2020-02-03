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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قاضي قضاة فلسطين يثمن المواقف الرافضة لخطة السلام الأمريكية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:44 م
محمود الهباش
محمود الهباش
وكالات
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ثمن قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، المواقف العربية والإسلامية والدولية الداعمة للشعب الفلسطيني وقيادته، والرافضة لخطة السلام الأمريكية.

وأكد الهباش - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الإثنين، أن إجماع الدول الإسلامية على رفض خطة السلام الأمريكية يأتي بعد أيام قليلة من رفض الجامعة العربية بجميع أعضائها لها، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته يرفضون الخطة الأمريكية جملةً وتفصيلًا ويساندهم في ذلك الإجماع العربي والإسلامي والدولي الرافض لها.

وأشار إلى أن المواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لخطة السلام الأمريكية تؤكد مصداقية السياسة الفلسطينية والدبلوماسية التي يقودها الرئيس محمود عباس عبر العالم، وتؤكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته أصحاب حق.

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